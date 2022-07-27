أتباع التيار الصدري يقتحمون البرلمان العراقي احتجاجا على ترشيح محمد السوداني لرئاسة الوزراء

2022/07/27 | 23:04 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتحم أتباع للتيار الصدري المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، احتجاجا على ترشيح "الإطار التنسيقي الشيعي" محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء.

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