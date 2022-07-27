الطلب على الطائرات العسكرية يتصدر مبيعات السلع الأميركية

2022/07/27 | 23:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع ازدياد الطلبيات الجديدة لشراء الطائرات العسكرية الأميركية في يونيو على نحو مفاجئ مبيعات السلع المصنعة الباهظة التكلفة، بحسب بيانات حكومية، نشرت الأربعاء.

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