2022/07/27 | 23:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد أكد عضو مجلس النواب احمد الربيعي، اليوم الاربعاء، وجود مساعٍ نيابية لتثبيت جميع اصحاب الاجر اليومي والعقود في حال مضى عليهم سنتان في الوظيفة.وقال الربيعي في حديث تابعه /المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مساعٍ نيابية لتثبيت جميع الاجراء اليوميين على الملاك الدائم المركز الخبري الوطني.

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