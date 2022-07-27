الاستخبارات العسكرية: إحباط عملية تفجير دراجة نارية مفخخة في الأنبار

2022/07/27 | 23:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد تمكنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، ضبط دراجة نارية معدة للتفخيخ في الرطبة بمحافظة الانبار.وقالت خلية الاعلام في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، إنه “بعملية نوعية واستباقية تم خلالها احباط عملية […]

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