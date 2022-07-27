صد تعرض 'داعشي' شمال شرق ديالى

2022/07/27 | 23:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن الحشد الشعبي، الأربعاء، عن صد تعرض "داعشي" شمال شرق محافظة ديالى.

وقال الحشد في بيان، إن "قوة من الفوج الاول باللواء 62 بالحشد الشعبي تمكنت، الاربعاء، من صد تعر لفلول داعش الإرهابي شمال شرق محافظة ديالى".

وأوضح أن "مجموعة من فلول داعش الإرهابي حاولت التعرض على نقطة امنية في منطقة شروين، قبل ان تتصدى لهم قوة من الفوج الأول باللواء 62 بالحشد الشعبي".

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