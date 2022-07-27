2022/07/27 | 23:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واعأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن حقوق الطلبة الدارسين في الجامعات المدرجة خارج دليلها العلمي محفوظة، فيما أشارت الى ان هناك اكثر من 100 الف طالب دراسات عليا يدرس في الخارج.وقال مدير دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في وزارة التعليم حازم باقر لبرنامج "واجب الصراحة" الذي يعرض على العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "قرار الوزارة الاخير ليس الغاء اعتراف لجامعات الخارج وانما هناك دليل علمي معتمد للجامعات"، مؤكدا انه " في 2013 اصدرت وزارة التعليم العالي اول دليل علمي للجامعات في الخارج".واضاف، ان "الوزارة اعادة النظر باستراتيجيتها الخاصة في اختيار الجامعات بالخارج، حيث اعتمدت التصنيفات العالمية في الاختيار"، موضحا ان "الدليل الجديد سيتم العمل به في بداية العام الدراسي المقبل ، وجميع الطلبة المتخرجين والدارسين قبل تطبيق القرار ضمن الجامعات التي خارج الدليل العلمي حقوقهم محفوظة".واشار الى ان "هناك اكثر من 100 الف طالب عراقي يدرسون في الخارج"، مؤكدا انه "من المتوقع ان يباشر 28 الف طالب بالدراسات العليا في داخل العراق".وبين ان "مجموع طلبة الدراسات العليا لهذا العام 22 الف طالب".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم توضح مصير الطلبة الدارسين بالجامعات المدرجة خارج دليلها العلمي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم توضح مصير الطلبة الدارسين بالجامعات المدرجة خارج دليلها العلمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).