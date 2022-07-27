ما هو مضمون رسالة اقتحام الصدريين للمنطقة الخضراء؟

2022/07/27 | 23:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

عدّ الباحث في الشأن العراقي علي البيدر، اليوم الاربعاء، ان الهدف من اقتحام الصدريين للمنطقة الخضراء والبرلمان هو ايصال رسالة بأنه لا يمكن احداث اية تغيرات في المشهد السياسي دون موافقة الصدر.

وقال البيدر في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إن "تظاهرات الصدريين اليوم جاءت بعد طلب الإطار التنسيقي من رئاسة البرلمان بعقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية، حيث كانت هذه رسالة للإطار التنسيقي بأن ينصاع لرغبات الصدر وأنه لا يمكن احداث اية تغيرات في المشهد السياسي دون موفقة الصدر".

واضاف، ان "هناك ازدواجية في تعامل القوات الأمنية مع المتظاهرين حيث تم معاملة متظاهري التيار وكأنهم مشجعي كرة قدم بينما استعملت ذات القوات الأمنية مع متظاهري تشرين كافة انواع القمع بمختلف الأسلحة".

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