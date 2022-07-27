الحشد يتصدى لتعرض إرهابي في ديالى

2022/07/27 | 23:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، تمكن عناصره من صد تعرض إرهابي في ديالى.

وقال إعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن " قوة من الفوج الاول باللواء 62 بالحشد الشعبي، تمكن من صد تعرض لفلول “داعش” الإرهابي شمال شرق محافظة ديالى".

وأضاف ان "مجموعة من فلول “داعش” الإرهابي حاولت التعرض على نقطة امنية في منطقة شروين، قبل ان تتصدى لهم قوة من الفوج الأول باللواء 62 بالحشد الشعبي".

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