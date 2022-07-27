الأمم المتحدة تؤكد مرور الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود

2022/07/27 | 23:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أكد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة تتوقع أن يساعد مركز التنسيق الذي تم إنشاؤه في اسطنبول على المرور الآمن لسفن الأغذية والأسمدة عبر البحر الأسود.وقال حق إن “مركز التنسيق سيساهم في تنفيذ مبادرة الحبوب التي يتم في إطارها إنشاء ممر بحري إنساني لمرور سفن الحبوب المصدرة […]

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