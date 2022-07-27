كركوك تعد خطة امنية لشهر محرم

2022/07/27 | 23:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ترأس قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، الفريق ركن علي الفريجي، اليوم الاربعاء، اجتماعا موسعا لجميع التشكيلات الامنية والاجهزه الامنية والاستخبارية .وذكر بيان للمقر تلقته ايرث نيوز، ان “الاجتماع الذي حضره قائد شرطة كركوك اللواء كاوه غريب ومعاون القائد للحشد الشعبي ابو ثائر البشيري ،بهدف اعداد خطة شهر محرم الحرام وذكرى […]

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