2022/07/28 | 00:00 - المصدر: قناة الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: ZsjBwkEX0c4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. متظاهرون : نحن بأمر الصدر وننتظر تغريداته | الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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