2022/07/28 | 00:00 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: G0xxKoTFXWg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مناف الموسوي : هناك مُخططات مخيفة تتحدث عن عملية انقلاب للمشهد السياسي العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مناف الموسوي : هناك مُخططات مخيفة تتحدث عن عملية انقلاب للمشهد السياسي العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).