سومو: العراق حقق أعلى إيراد نفطي خلال شهر حزيران

2022/07/28 | 00:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت شركة تسويق النفط الوطنية (سومو)، تحقيق أعلى إيراد نفطي في التأريخ خلال الشهر...

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