أنصار التيار الصدري في المحافظات العراقية ينضمون وقفات احتجاجية

2022/07/28 | 00:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

نظّم أنصار التيار الصدري، ليل الأربعاء، وقفات احتجاجية في عدد من المحافظات العراقية، وذلك بعد انسحاب المتظاهرين من مبنى البرلمان في العاصمة بغداد، بناءً على توجيه من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وانطلقت عصر اليوم تظاهرة حاشدة لأنصار التيار الصدري في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، للتعبير عن رفضهم لمرشح الاطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة الجديدة، بعدها توجه المتظاهرون بعد تجمعهم الى عبور جسر الجمهورية المؤدي الى المنطقة الخضراء، وقاموا بإسقاط الكتل الكونكريتية التي تحصن أسوار الخضراء ليتمكنوا من اقتحامها.

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