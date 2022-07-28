إتحاد الكرة يسمّي راضي شنيشل مدرباً للمنتخب الأولمبي

2022/07/28 | 00:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

سمّى الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، الكابتن راضي شنيشل مدرباً للمنتخب الاولمبي العراقي.

وقدّم الاتحاد في بيان تلقته خبر برس (واخ)، “شكره للملاك التدريبي السابق على جهوده المبذولةِ أثناء فترةِ إشرافه على تدريبِ المنتخب في الفترةِ السابقة”.

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