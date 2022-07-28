“باجتماع خارج المنطقة الخضراء” قاآني يلتقي قيادات الإطار التنسيقي لمناقشة التطورات السياسية

2022/07/28 | 00:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

كشف مصدر مطلّع في الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية، بعيدا عن الكتلة الصدرية، إن قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني الذي وصل الى بغداد اليوم الأربعاء، عقد اجتماعاً مع قيادات الاطار التنسيقي لمناقشة التطورات السياسية الحالية.

وقال المصدر لوكالة خبر برس (واخ)، إن “الاجتماع عُقد خارج المنطقة الخضراء، وخلال اقتحام أنصار الصدر لمبنى البرلمان، كما أن قائد فيلق القدس أطلّع على مضمون بيان الإطار بهذا الخصوص”.

وأضاف أن “قادة الإطار أكدوا خلال الاجتماع التمسك بترشيح محمد شياع السوداني، لمنصب رئاسة الحكومة، على الرغم من تظاهر الصدريين ضده”.

واستدرك حديثه بالقول “إلا أن الإطار سيعيد النظر بهذا الأمر، فقط في حال طلب السوداني سحب ترشيحه شخصياً”.

وقآاني الذي خلف قاسم سليماني بقيادة فيلق القدس الذي أغتيل في العراق في غارة جوية أمريكية، تكررت زياراته الى بغداد لإعادة ترتيب البيت الشيعي مجدداً وتشكيل حكومة توافقية إلا ان محاولاته السابقة لم تحقق مبتغاه.

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