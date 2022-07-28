نائب رئيس البرلمان يتفقد دوائر واقسام مجلس النواب

2022/07/28 | 00:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تفقد نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، دوائر وأقسام ومكاتب المجلس بعد انسحاب المتظاهرين.وذكر المكتب الاعلامي لنائب رئيس البرلمان في بيان، أن “نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله أحمد يزور مبنى المجلس ويتفقد الدوائر والأقسام والمكاتب وقاعات الجلسات، وأحوال فوج الحماية من الضباط والمراتب والقوات الخاصة للإطمئنان على أوضاعهم بعد إنسحاب المتظاهرين من المجلس”.

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