"الوضع كارثي".. اتساع نطاق المدن المهددة بالعطش في المغرب

2022/07/28 | 00:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاني المغرب جفافا يعد الأسوأ منذ نحو أربعين عاما ويثير مخاوف من تطال الأزمة تزويد المناطق الحضرية بماء الشرب، فيما يحذر خبراء من كارثة كبيرة تهدد البلاد في ظل غياب استراتيجية لملائة الزراعة مع التغير المناخي.

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