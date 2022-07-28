2022/07/28 | 01:00 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. المالكي يحمل السلاح بالقرب من منزله بعد اقتحام الصدريين للمنطقة الخضراء (صور) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/28 | 01:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. المالكي يحمل السلاح بالقرب من منزله بعد اقتحام الصدريين للمنطقة الخضراء (صور)) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. المالكي يحمل السلاح بالقرب من منزله بعد اقتحام الصدريين للمنطقة الخضراء (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).