2022/07/28 | 02:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3n6PnXalfEQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عقيل عباس: الخطوة المقبلة ابقاء الحكومة الحالية لتنظيم انتخابات مبكرة للحصول على اصوات اعلى) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عقيل عباس: الخطوة المقبلة ابقاء الحكومة الحالية لتنظيم انتخابات مبكرة للحصول على اصوات اعلى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).