إصابة منتسب أمني وزوجته بمشاجرة شمالي بغداد

2022/07/28 | 02:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بإصابة منتسب أمني وزوجته بمشاجرة شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة لم يعرف سببها تطورت الى استخدام السلاح الخفيف ضمن مدينة الشعلة اسفرت عن اصابة منتسب في جهاز مكافحة الارهاب وزوجته بطلق ناري في الساق".

وأضاف المصدر أن "الطرف الجاني لاذ بالفرار".

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