2022/07/28 | 02:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة - واعأظهرت مقاطع مصورة تداولتها وسائل إعلام وصفحات إخبارية لحظة إطلاق صفارات الإنذار في إمارة الفجيرة في الإمارات بعد تعرضها لسيول غير مسبوقة. وكانت الإمارة إحدى المناطق التي شهدت أمطارا غزيرة أدت إلى سيول وفيضانات غطت الشوارع ودخلت بعض البيوت.ووجه مواطنون عبر التسجيلات المصورة نداءات استغاثة بعد السيول الجارفة التي شهدتها الإمارة، إضافة إلى إمارة رأس الخيمة، ومدينة خورفكان، كما شهدت السيول المناطق المنخفضة في أم القيوين والشارقة وعجمان.ووجه نائب رئيس الدولة، حاكم دبي، محمد بن راشد بنقل الأسر المتضررة إلى مواقع إيواء مؤقتة، كما تم تشكيل لجنة عاجلة لحصر الأضرار.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات.. صفارات إنذار ونداءات استغاثة بعد سيول غير مسبوقة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات.. صفارات إنذار ونداءات استغاثة بعد سيول غير مسبوقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).