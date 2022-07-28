بلينكن: قدمنا عرضا مهما لروسيا.. وسأتحدث مع لافروف قريبا

2022/07/28 | 02:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الأربعاء، اعتزامه التحدث مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لأول مرة منذ بدء الحرب في أوكرانيا قبل أكثر من 5 أشهر.

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