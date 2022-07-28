العاني: ايران اصبحت طرفا غير مرحب به في العراق

2022/07/28 | 02:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تساءل النائب ظافر العاني، اليوم الخميس، متى ستدرك طهران بأنها فقدت قدرتها التدخلية في العراق؟.وقال العاني في تغريدة عبر تويتر تابعته ايرث نيوز انه “كلما جاء قاآني لبغداد تشتعل الأجواء السياسية وتصل الى حد الصدام”.واضاف “متى ستدرك طهران بأنها فقدت قدرتها التدخلية وأصبحت طرفا غير مرحب به”.واختتم تغريدته بوسم “#العراق_للعراقيين”.

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