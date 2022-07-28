2022/07/28 | 03:00 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cO1EbELJk_I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تداعيات اقتحام الصدريين للبرلمان العراقي) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تداعيات اقتحام الصدريين للبرلمان العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).