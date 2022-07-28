تقرير عن أوضاع عمال الفنادق في قطر قبل المونديال

2022/07/28 | 03:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلطت منظمة حقوقية في تقرير أصدرته الخميس الضوء على أوضاع العمال الأجانب في الفنادق القطرية قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم، متحدثة عن حالات إجهاد وعدم دفع أجور.

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