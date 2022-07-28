زعيم كوريا الشمالية يدعو الجيش للتأهب لحرب نووية

2022/07/28 | 04:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واعذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أمر جيشه بالتأهب بما يتيح له نشر قوات ردع الحرب النووية على الفور، قائلا إن بلده مستعد لأي صدام عسكري مع الولايات المتحدة.وأضافت الوكالة أن كيم أنذر حكومة رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول وجيشه بالإبادة إذا أقدموا على أية محاولات "خطرة".





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