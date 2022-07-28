2022/07/28 | 04:03 - المصدر: الصباح
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد: الصباح
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استجابة لنداء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، انسحب المتظاهرون الذين اقتحموا المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان مساء أمس الأربعاء، بي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتظاهرون ينسحبون والهدوء يعود إلى الخضراء ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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