14 دولة بمجلس الأمن تندّد بالعدوان وتركيا تعاني الإنكار

2022/07/28 | 04:03 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

PKK" من العراق، مشدداً على أنَّ حماية أمن تركيا لا تكون على حساب الأمن العراقي

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