المرور تحدِّد السنَّ القانونيَّة لتسجيل «التكتك»

2022/07/28 | 04:03 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

حدَّدت مديرية المرور العامة، أمس الأربعاء، السنَّ القانونية لتسجيل "التكتك" والمركبات الأخرى للسائقين وم

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