أوغلو يتصل بنظيره السعودي.. والخارجية التركية تصدر بيانا

2022/07/28 | 04:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية التركية، يوم الأربعاء، إن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بحث، في اتصال هاتفي، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، العلاقات الثنائية بين البلدين.

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