كيم جونغ أون يتوعد أمريكا وكوريا الجنوبية.. ويلوح بالنووي

2022/07/28 | 06:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، يوم الأربعاء، إن بلاده "مستعدة تماما لأي صدام عسكري" مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

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