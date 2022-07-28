مقاطع فيديو.. فيضانات تجتاح مناطق عدة في الإمارات

2022/07/28 | 06:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت الإمارات أمطارا كثيفة تسببت في سيول في عدة مناطق، وسط تحذيرات من السلطات بالابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

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