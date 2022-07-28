نحو حكومة نزيهة منتجة

2022/07/28 | 07:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خليل ابراهيم العبيدي كعادة الكتل منذ تشكيل الوزارة المالكية الأولى لا يسمع المواطن الا عبارات مملوة بالتفاؤل والعزم على أن تكون هذه الوزارة ، وزارة خدمات ، وما أن تمضي...أكمل القراءة ←

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