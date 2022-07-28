من سيصنع التغيير

2022/07/28 | 07:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:رياض محمد سعيد فئة كبيرة من المجتمع في العراق خصوصا ، تتداول في مواقع التواصل الاجتماعي التوقعات للتغيير الجذري للوضع السياسي العراقي خلال المرحلة القادمة ما بين اواخر عام 2023...أكمل القراءة ←

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