البيت الأبيض يُعلق على إمكانية

2022/07/28 | 08:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجاب منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أُصيب بفيروس كورونا في السعودية بشكل متعمد، واصفا النظرية بـ"السخيفة"

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