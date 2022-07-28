العودة لأساليب

2022/07/28 | 08:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع دخول الغزو الروسي لأوكرانيا شهره السادس، حدث تحول جذري في "البيروقراطية الأمنية" للكرملين، بـ"تنشيط جهاز الأمن الفيدرالي" لملاحقة المعارضين الروس للحرب، واعتقال المحتاجين على الغزو، في عودة للدولة البوليسية التي شهدتها روسيا خلال الحقبة السوفيتية.

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