عضو بالعصائب يوضح اهم الغايات من وراء خروج التظاهرات

2022/07/28 | 08:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أوضح عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق احمد عبد الحسين، النوايا من وراء خروج التظاهرات في هذا الوقت وبعد اختيار السوداني لمنصب رئيس الوزراء، لافتا الى ان الكاظمي يدفع بالتظاهرات وبدعم من بعض الأطراف الراغبة باستمراره في المنصب.وقال عبد الحسين لـ /المعلومة/، ان “المكون الأكبر لديه الحق باختيار محمد […]

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