برنت يقترب من الـ108 دولارات للبرميل

2022/07/28 | 09:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة – واعارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل، اليوم الخميس، مواصلة مكاسبها من الجلسة السابقة، بدعم من تحسن شهية المخاطرة بين المستثمرين، في حين تلقت الأسعار دعما من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية وتعافي الطلب على البنزين في الولايات المتحدة.وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 1.20 دولار أو 1.1% إلى 107.82 دولار للبرميل، فيما ارتفع الخام 2.22 دولار للبرميل أمس الأربعاء.وصعد خام غرب تكساس الوسيط 1.44 دولار أو 1.5% إلى 98.70 دولار للبرميل بعد زيادته 2.28 دولار للبرميل في الجلسة السابقة.ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية أمس، بما يتفق مع التوقعات للسيطرة على التضخم، في حين انخفض الدولار بفعل آمال بمسار أبطأ لرفع الفائدة.وكشفت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 4.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات بتراجعها مليون برميل، في حين زاد الطلب على البنزين في الولايات المتحدة 8.5% على أساس أسبوعي.





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