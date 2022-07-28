الدفاع المدني تخمد حريقاً هائلاً اندلع داخل شركة للمياه المعدنية جنوبي بغداد

2022/07/28 | 09:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أحكمت فرق الدفاع المدني سيطرتها الكاملة، اليوم الخميس، على حادث حريق اندلع داخل مخازن شركة (الراوية) للمياه المعدنية في منطقة عويريج الصناعية جنوبي بغداد .

وذكر بيان للمديرية، تلقته (بغداد اليوم)، أن "فرق الدفاع المدني استنفرت إمكانات فرق الإطفاء وعجلاتها التخصصية والسانده وأشركت بفريق البحث والإنقاذ التابع لها مع زج معدات الإنقاذ الثقيل والخفيف لتتمكن من تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والدخول واسط المخازن المحترقة وصولاً إلى عمق النيران وإخمادها".

واضاف، أن "عملية الاخماد جاءت بعد أن نجحت بإبعاد خطر انتشار الحريق إلى الخطوط الإنتاجية على الرغم من صعوبة إخماد المواد البلاستيكية المحترقة".

وتابع، أن "فرق الدفاع المدني انهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل الشركة بادي الأمر".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني، بوقوع حريق داخل معمل الماء بمنطقة عويريج جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "15 فرقة بالتتابع بإشراف مدير عام الدفاع المدني توجهت لمكان الحادث".

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