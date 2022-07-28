بعد 26 عامًا من المحاولة.. لاعب غولف إنجليزي يحقق حلمه ويتأهل لبطولة كبرى

2022/07/28 | 10:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاول اللاعب الإنجليزي، مات فورد، التأهل للبطولة المفتوحة منذ كان في الـ18 من عمره، وحقق حلمه بالتأهّل لبطولة هذا العام وقد بلغ من العمر الـ 44 عامًا.

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