2022/07/28 | 10:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت تقارير إنجليزية أن تغييرًا قد طرأ على موقف نادي مانشستر يونايتد والمدير الفني للفريق إريك تين هاج تجاه مستقبل كريستيانو رونالدو.طلب قائد البرتغال مغادرة النادي الشهر الماضي، ولم يكن حاضرًا في جولة الشياطين الحمر قبل الموسم إلى تايلاند وأستراليا.وعاد رونالدو إلى التدريبات للمرة الأولى يوم الثلاثاء، لكن وكيل أعماله خورخي […]

ظهرت المقالة تقارير: تغيير في موقف مانشستر يونايتد تجاه مستقبل رونالدو أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقارير: تغيير في موقف مانشستر يونايتد تجاه مستقبل رونالدو) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقارير: تغيير في موقف مانشستر يونايتد تجاه مستقبل رونالدو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).