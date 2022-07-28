نيللي كريم: قطعت جزء من ودني بسبب اصابتي بورم حميد في الوجه

2022/07/28 | 10:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الفنانة المصرية، نيللي كريم، عن تفاصيل خضوعها لعملية جراحية بسبب إصابتها بورم حميد في الوجه.وخلال لقائها ببرنامج” “AB TALKS”، قالت نيللي كريم : “اكتشفت أن عندي ورم حميد في وشي، وقررت أعمل عملية، والدكاترة حذروني إني ممكن أتشل … Readmore

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