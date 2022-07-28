مصدر سياسي: السوداني اشترط على الاطار التنسيقي اختيار كابيـنته الوزارية بنفسه

2022/07/28 | 10:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى عضو مجلس النواب العراقي ضياء الهندي أن على الاطار التنسيقي تغيير مرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، مستبعداً عقد جلسة مجلس النواب يوم السبت المقبل.ومرت أكثر من تسعة أشهر على اجراء الانتخابات البرلمانية العراقية دون أن تتشكل الحكومة … Readmore

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