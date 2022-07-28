بالأرقام..الصحة تكشف عن حصيلة جديدة لاصابات الكوليرا والحمى النزفية

2022/07/28 | 10:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن حصيلة جديدة لاصابات ووفيات مرضي الكوليرا والحمى النزفية.وقال المتحدث بأسم الوزارة سيف البدر في تصريح تابعه/المركز الخبري الوطني/، ان “دوائر الصحة في المحافظات سجلت حصيلة […]

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