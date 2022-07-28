2022/07/28 | 11:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشفت حركة عصائب أهل الحق، الخميس، 28 تموز، 2022، عن معايير اختيار الوزراء والتنفيذيين...

ظهرت المقالة العصائب: النزاهة والخبرة في اختيار الوزراء..



وبيع المناصب خط أحمر أولاً على المسلة.

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