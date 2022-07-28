متظاهرون: نواب صعدوا للبرلمان على (ظهورنا) ثم انقلبوا علينا

2022/07/28 | 11:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: يريد خريجو الجامعات في العراق فرصة عمل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، بعد...

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