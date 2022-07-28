وسط توترات مع واشنطن وسيول.. كوريا الشمالية تهدد بـ

2022/07/28 | 11:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية، الخميس، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون حذر من استعداده لاستخدام أسلحته النووية في صراعات عسكرية محتملة مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

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