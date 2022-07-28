حالة الطقس حتى الاثنين المقبل: ارتفاع بدرجات الحرارة بدءا من غدٍ الجمعة

2022/07/28 | 11:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت هيئة الانواء الجوية، الخميس حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما أشارت إلى ارتفاع بدرجات الحرارة بدءاً من يوم غدٍ.

وذكر بيان للهيئة، أن “يوم غد الجمعة سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن يوم السابق في المنطقة الوسطى، أما في المنطقة الشمالية فستكون مقاربة لليوم السابق، بينما ستنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية”.

وأضاف، أن “الحالة الجوية ليوم السبت سيكون الطقس صحواً في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق”.

وأشار إلى أن “طقس الأحد القادم سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والوسطى، فيما سترتفع قليلا في المناطق الجنوبية”.

وأوضح البيان، أن “الحالة الجوية ليوم الاثنين ستكون صحواً في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المناطق الشمالية والوسطى، فيما سترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية”.

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