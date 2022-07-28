2022/07/28 | 11:41 - المصدر: الجزيرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ناقش عثمان آي فرح في "الحصاد" مواضيع عدة، منها: في مشهد احتجاجي لافت، أنصار الصدر يقتحمون البرلمان داخل المنطقة الخضراء رفضا لترشيح محمد السوداني لرئاسة الحكومة العراقية.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحصاد (27/7/2022)) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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